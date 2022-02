«Nella seduta congiunta delle Camere ho cercato di indicare alcuni orientamenti e avvisi alla nuova fare che inizia dopo la pandemia, che stiamo controllando ma dalla quale non siamo usciti. Dobbiamo pensare alla fase del dopo pandemia per realizzare fase nuova, anche premiando cittadini per come si sono comportati in questi momenti difficili», così Mattarella al Quirinale dopo il giuramento a Montecitorio.

Fonte: Agenzia Vista