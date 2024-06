Mattarella "Negozi aperti in pandemia presidio resilienza collettiva"

ROMA (ITALPRESS) - "Il commercio in Italia è stato colpito severamente dalla contrazione dei consumi dovuto alle crisi che abbiamo attraversato, a partire da quella del Covid, per giungere all’aggressione russa all’Ucraina, agli attentati alla libertà di navigazione, crisi con ripercussioni sulla rete distributiva al dettaglio. La Repubblica ricorda e deve conservare memoria. Questa è l’occasione per me per rinnovare la riconoscenza per quello che avete fatto nei momenti più duri della pandemia, quando le nostre società erano paralizzate e le strade deserte: i negozi aperti sono diventati presidi della resilienza collettiva, anticipatori di quella ripartenza che poi è avvenuta". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'assemblea nazionale di Confcommercio.



sat/mrv (fonte video: Quirinale)]