«Mai più tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli, entrato in fabbrica per un progetto scuola-lavoro. Quasi ogni giorno veniamo richiamati drammaticamente a questo primario dovere della nostra società». Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento.

