Mattarella: «Dal fascismo parole ingannevoli, anche sul patriottismo»

(Agenzia Vista) Cuneo, 25 aprile 2023 "Dopo l'8 settembre il tema fu quello della riconquista della Patria e della conferma dei valori della sua gente, dopo le ingannevoli parole d'ordine del fascismo: il mito del capo; un patriottismo contrapposto al patriottismo degli altri in spregio ai valori universali, che animavano, invece, il Risorgimento dei moti europei dell'800; il mito della violenza e della guerra; il mito dell'Italia dominatrice e delle avventure imperiali nel Corno d'Africa e nei Balcani. Combattere non per difendere la propria gente ma per aggredire. Non per la causa della libertà ma per togliere libertà ad altri". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'anniversario della Liberazione. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it