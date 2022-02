«L'Europa rischia di precipitare in una spirale di guerra, in un vortice di conflitti dei quali appare impossibile prevedere sviluppo, coinvolgimenti, estensioni. Nessuno potrebbe esser certo di restarne del tutto immune». Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando in occasione della sua visita a Norcia. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it