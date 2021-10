Mattarella: «C'è bisogno di rilancio e di garantire ai giovani una nuova prospettiva di vita»

«L'esortazione di non tirarsi indietro e di accettare il rischio è l'orizzonte che tutto il nostro Paese si pone come obiettivo. La nuova generazione che cresce ci fa sperare in una crescita costante, nell'innovazione, nel senso di responsabilità e libertà, praticata e realmente vissuta. Il Paese è in un momento di rilancio e di definizione del suo modo di essere», così il Presidente della Repubblica Mattarella nel corso del suo discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Foggia. / Facebook Università di Foggia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it