Mattarella a San Marino, al via la visita di Stato

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , è arrivato a san Marino per una visita di Stato. L'ultimo capo di Stato a visitare il Titano fu Giorgio Napolitano oltre nove anni fa. Ad attendere il presidente della Repubblica in Piazza della Libertà ci sono i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Rigoroso il cerimoniale della visita: ci saranno i consueti onori militari, mentre risuoneranno per le contrade del centro storico - blindato per l'occasione - le note dei due inni nazionali. Fonte video: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it