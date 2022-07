Marmolada, Mattarella: «Simbolo del cambiamento climatico non governato»

(LaPresse) "Abbiamo parlato della tragedia della Marmolada come elemento simbolico di quello che il cambio climatico se non governato sta producendo nel mondo. ". Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, rispondendo alle domande al termine del colloquio con il presidente del Mozambico. "Questo del clima richiede una forte collaborazione, senza una piena collaborazione di tutti non potrà essere governato", ha continuato. "Ci sono Paesi che non si impegnano. Occorre richiamare tutti a assumere impegni ulteriori".

