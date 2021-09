Mario Draghi: «Il 77% degli italiani è vaccinato, green pass strumento di libertà»

(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2021 "Per assicurare la sostenibilità della ripresa dobbiamo impedire altre onde di contagio, stiamo agendo con determinazione per evitare chiusure. Grazie agli italiani per come hanno aderito alla campagna vaccinale. Oltre 41milioni di italiani sono vaccinati, quasi il 77% della popolazione. Bisognerà andare oltre, perchè ci sono le varianti. Il green pass è uno strumento di libertà e sicurezza", così Draghi all'Assemblea di Confindustria. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it