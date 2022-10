Draghi: «Politica estera nuovo governo dovrebbe essere invariata»

(LaPresse) "No, nessuna preoccupazione". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un punto stampa a margine del Consiglio europeo informale a Praga, ha risposto a chi gli chiedeva se i leader avessero espresso preoccupazione su un "presunto caso Italia". "C’è molta curiosità, ma non c’è preoccupazione, c'è un gran rispetto per le scelte degli italiani. E c’è interesse nel sapere come eventualmente si evolverà la linea politica del nuovo governo", ha aggiunto. Parlando del futuro governo: "Sulle scelte di politica estera, se uno guarda le decisioni prese in passato, la linea politica estera dovrebbe essere invariata".