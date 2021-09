(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2021 "Il quadro economico è di gran lunga migliore di quello che pensavamo in primavera, la crescita è del 6%, il deficit è più basso ed è anche in calo rispetto al 2020. Anche il debito pubblico è in lieve discesa", così Draghi nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it