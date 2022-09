Maria Elena Boschi «Sono orgogliosa del Jobs Act, non capisco chi dal Pd se ne dissocia»

«Mi dispiace per gli amici del Pd, io sono orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto con il governo Renzi e con il Jobs Act che ha portato più di un milione di posti di lavoro in più nel nostro paese. Una riforma che ha portato per la prima volta a una norma che tutela le donne vittime di violenza che hanno diritto al congedo al lavoro retribuito, che ha esteso le tutele della Naspi. Pensiamo che le tutele ai riders la giurisprudenza è riuscita a darle grazie al Jobs Act. Noi siamo orgogliosi di quella riforma e mi dispiace che tanti che sedevano in Consiglio dei Ministri insieme a me che oggi sono dirigenti parlamentari candidati del pd, non sentano il bisogno di rivendicare quelle riforme» Così Maria Elena Boschi alla presentazione dei candidati di Italia Viva e Azione in vista delle elezioni politiche 2022.

