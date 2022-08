Marattin (Iv): «Renzi lascerebbe la leadership politica a Calenda, se ci fosse un accordo»

«Renzi ha dichiarato con molta generosità che lascerebbe, se un accordo venisse trovato, la leadership politica di questa avventura a Calenda. Non ha mai messo i propri destini personali davanti a quelli politici, lo dimostrò dopo la sconfitta al referendum con le sue dimissioni». Lo ha dichiarato il deputato di Italia Viva Luigi Marattin in via degli Uffici del Vicario a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

