Mara Carfagna: «Solo Azione può rappresentare le forze popolari, moderate e riformiste»

(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2023 "E' fallito il progetto di creare un partito unico tra Azione e Italia Viva. Ma non è fallita l'idea secondo la quale solo Azione può rappresentare il perno delle forze moderate, popolari e riformiste. Lo può fare solo Azione perché ha scelto di avere un'identità chiara e riconoscibile e perché parla il linguaggio della verità. Non dell'opportunismo per raccogliere voti" lo ha detto Mara Carfagna, intervenendo all'Assemblea Nazionale di Azione al Teatro Eliseo a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it