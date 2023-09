Manovra, Tajani: «Fiducioso sulla possibilità di trovare accordo su extraprofitti»

“Ho apprezzato molto le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito alla possibilità di attuare aggiustamenti e correttivi al testo della manovra di bilancio. Sugli extraprofitti bancari "ci sono i nostri emendamenti depositati al Senato, e sono ottimista in merito alla possibilità di trovare un accordo". Così il ministro Antonio Tajani a New York. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

