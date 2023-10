Manovra, Salvini: «Maggioranza sarà compatta e veloce»

"Io ho un ministero che si occupa soprattutto di investimenti, mi interessa che nonostante la situazione internazionale complicata si investa in infrastrutture e ci saranno sulle infrastrutture tutti i denari necessari per far crescere il Paese. Una manovra economica che la maggioranza affronterà con assoluta compattezza e velocità, non ci sarà la minima sbavatura". Così il ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini a margine della Cerimonia di apertura di EXPO Ferroviaria 2023. Ai cronisti che gli chiedevano se nella Manovra ci saranno investimenti anche sul ponte sullo Stretto il ministro ha risposto, "Anche il ponte, certo". (LaPresse)