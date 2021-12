Manovra, Landini: «Grave aver messo Draghi in minoranza sul fisco»

(LaPresse) "Il governo deve capire che è il momento di avviare con i sindacati e il mondo del lavoro un confronto vero prima di prendere le decisioni". Lo ha dcihiarato Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, in conferenza stampa. "E abbiamo trovato grave quello che è avvenuto sulla discussione del fisco. Il premier è stato messo in minoranza dalla sua maggioranza, che ha bloccato il contributo di solidarietà sui redditi sopra i 75 mila euro. Non era una nostra richiesta ma una azione autonoma del presidente che voleva dare questo segnale", ha sottolineato Landini.