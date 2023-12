Manovra, Gribaudo (Pd): «Iniqua e senza visione di futuro, gli italiani ne pagheranno il prezzo»

"La seconda legge di Bilancio del Governo Meloni è addirittura peggiore della prima. Una manovra iniqua che non aiuta le donne, non aiuta i giovani e non aiuta le famiglie. Nessuna prospettiva di crescita per il Paese, nessuna delle proposte elettorali (dalla flat tax all'abolizione della Fornero) messa a terra, ma una legge di bilancio di mance e mancette, senza visone di futuro". Lo ha detto in Aula Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito democratico, intervenendo in discussione generale sulla legge di Bilancio. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev