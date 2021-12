«In questo Paese servirebbe un intervento sul fisco in grado di redistribuire risorse verso il basso, una seria lotta all’evasione fiscale, interventi per aumentare i salati a cominciare dal salario minimo legale, di misure in grado di contrastare efficacemente le delocalizzazioni. Di tutto questo, nella manovra economica non c’è traccia», così l’Onorevole Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev