«Abbiamo posto al presidente del Consiglio e al ministro Franco le nostre priorità sulla manovra. Una questione non affrontata secondo noi bene è la scuola. Una priorità per noi. In particolare docenti e organico Covid» così la capogruppo LeU al Senato Loredana De Petris al termine dell'incontro con Draghi e Franco a Palazzo Chigi sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev