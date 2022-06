(LaPresse) "Oggi non ho nessuna certezza. Spero che Luigi rimanga nel M5s, è un pezzo di storia. Sta sbagliando ma non per questo dobbiamo essere felici nel caso se ne andasse". Così l'ex ministro e senatore pentastellato, Danilo Toninelli, commenta il sempre più probabile addio di Di Maio al Movimento. "Quando un figlio sbaglia un padre da un calcio in culo e una carezza e non solo un calcio in culo", aggiunge Toninelli.