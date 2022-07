M5s, niente deroghe al limite dei due mandati

(LaPresse) Non ci sarà la deroga al tetto dei due mandati nel Movimento 5 Stelle, neanche per i fedelissimi. L'annuncio è arrivato dal presidente del M5s, Giuseppe Conte, che spiega: "Lasciando il seggio non potranno più fregiarsi del titolo formale di 'onorevoli'. Ma per noi, per la parte sana del Paese, saranno più che 'onorevoli". Saltano quindi le ricandidature di Roberto Fico, Paola Taverna, Alfonso Bonafede, Riccaro Fraccaro, Vito Crimi e Stefano Buffagni. "Ha vinto la linea di Beppe Grillo. Il Movimento è salvo", viene sottolineato da fonti parlamentari pentastellate. Confermato a livello nazionale lo strappo definitivo con il Pd.