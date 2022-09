Lupi: «Noi Moderati darà contributo al Governo all’insegna di responsabilità e competenza»

«Daremo come Noi Moderati il nostro contributo in termini di priorità nell’azione di Governo. Meloni ha sottolineato il contenuto dell’azione di Governo che è delineato dalla parola responsabilità. Abbiamo problemi urgenti da affrontare come caro bollette e mettere in piedi una squadra di Governo all’insegna della responsabilità e della competenza». Lo ha dichiarato il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi in Piazza Montecitorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it