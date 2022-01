«Siamo a un'incidenza di 820 contagi su 100mila abitanti. Rt è 1,19. Ci stiamo avvicinando alla fascia arancione ma per ora possiamo dire ragionevolmente che per ancora due settimane saremo in zona gialla» così il governatore del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev