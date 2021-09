(Agenzia Vista) Venezia, 03 settembre 2021 "E' innegabile che ci siano cittadini che non possono vaccinarsi, se poi vogliamo aggiungere anche i minori che voglio fare sport e che hanno bisogno di tre tamponi. Per discutere di questi temi non bisogna essere contro il vaccino o il green pass", così Luca Zaia sui tamponi gratuiti durante la diretta facebook sui dati Covid. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it