Luca Zaia: «Io ministro? No grazie, ho troppi progetti in Veneto, primo fra tutti l'autonomia»

«Non ho nulla da dire, ho già detto che il mio cuore è in Veneto». Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia, rispondendo, a margine di un incontro a Trieste, a una domanda sulla possibilità di una sua candidatura a segretario della Lega, al posto di Salvini, come auspicato da Roberto Maroni. A chi gli chiedeva invece se fosse possibile una staffetta con Fedriga nelle segreteria della Lega al posto dell'attuale leader, ha aggiunto: «Ma che staffetta... Massimiliano è un bravissimo governatore. Io spero, ma so che lo vuol fare, che si candidi ancora. Ci sarà la sua candidatura e ci sarà un'altra occasione di governo da parte di una persona per bene di questa magnifica regione».