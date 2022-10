Lotito: «Diffuse notizie false. L’audio? Mi riferivo ad ambiti sportivi»

«Notizia falsa. L’audio è falso, io non parlavo, parli dell’audio e veda a cosa è riferito, io stavo parlando di un problema sportivo e lo hanno abbinato a problemi politici. Lei lo sa che in questo momento ci sono problemi in ambito sportivo per i ruoli e se non lo sa glielo dico io. Non c’entra niente con la politica. Dobbiamo nominare un Consigliere. Al di là di queste cose, ho dichiarato pubblicamente qual è la verità. Io non sono candidato ad entrare nel Governo, per vostra tranquillità e di chi ha messo notizie false, le ho smentite» Lo ha dichiarato Claudio Lotito esponente di Forza Italia a Piazza Staderari di fronte a Palazzo Madama a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it