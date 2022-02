«Fratelli d'Italia resta nel centrodestra ma un centrodestra che non è alternativo alla sinistra non ha ragione d'esistere. Non dobbiamo allearci con Pd e M5S, Fratelli d'Italia ha chiesto ai suoi alleati di essere chiari su questo» così il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida a margine del convegno "Report sulle carceri" al Senato.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev