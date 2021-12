«Un nuovo protagonismo femminile non è più solo una scelta, è una necessità. Le donne devono essere protagoniste della nuova fase post pandemia, e in generale bisogna uscirne con un diverso livello di civiltà». Così il messaggio che la senatrice Liliana Segre ha inviato in occasione della sessione "Il ruolo delle donne in diplomazia" durante la conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici in corso alla Farnesina.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev