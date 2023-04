Meloni: «Ragioniamo sul liceo del Made in Italy»

(Agenzia Vista) Verona, 03 aprile 2023 "Non c'è niente di più profondamente legato alla nostra cultura, di quello che questi ragazzi sono in grado di studiare, tramandare e portare avanti. è la ragione per la quale ragioniamo del liceo del made in Italy, cioè di fare un'operazione che spieghi il legame profondo che esiste tra la nostra cultura e la nostra identità, che è la cosa più preziosa che abbiamo", le parole di Meloni al Vinitaly parlando ai ragazzi degli istituti agrari. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev