Letta: «Scandaloso che in Sicilia non ci sia doppia preferenza di genere»

«Ci sono regioni in cui la doppia preferenza non esiste come in Sicilia, lo dico da Roma dopo averlo detto a Palermo, è una questione scandalosa», le parole di Enrico Letta nel corso di una conferenza stampa dedicata alle proposte del Pd sulla parità di genere. / Fb Letta Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it