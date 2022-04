Letta: «Fisco, chi vuol far cadere il governo va cercato a destra»

«Se c'è qualcuno che sta tentando di far cadere il Governo Draghi va cercato a destra, e non nel campo dei progressisti». «In queste ore c’è un tentativo, secondo me pericoloso, sbagliato nei tempi, nei toni e nei contenuti, di creare propagandisticamente una messa in scena sul fatto che ci sia un fantomatico partito che vuole aumentare le tasse sulla casa, e ci sono dei Robin Hood che, invece, riescono ad evitare questo». Lo ha detto il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, ospite di ‘Sky TG24 Live In Bari’, spiegando che «in queste ore c’è un tentativo, secondo me pericoloso, sbagliato nei tempi, nei toni e nei contenuti, di creare propagandisticamente una messa in scena sul fatto che ci sia un fantomatico partito che vuole aumentare le tasse sulla casa, e ci sono dei Robin Hood che, invece, riescono ad evitare questo».