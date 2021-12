«Grandissima soddisfazione per questa legge di bilancio espansiva e lungimirante, che stanzia oltre 3mld nel triennio per sostenere le riforme e rimettere la Pa e i dipendenti pubblici al centro della crescita sociale ed economica del Paese, dalla parte dei cittadini e delle imprese», così il Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta con un post su Instagram.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it