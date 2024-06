Le immagini della rissa alla Camera durante l'esame del ddl autonomia

Caos in aula alla Camera durante l'esame del ddl autonomia differenziata. Prima i deputati Pd, Avs e M5s hanno esposto le bandiere tricolore e hanno intonato l'inno di Mameli e "Bella ciao". Poi il deputato M5s Leonardo Donno ha provato a portare il tricolore al ministro Calderoli, come si vede nelle immagini girate da alcuni deputati; il gesto è stato censurato dal presidente della camera Lorenzo Fontana con l'espulsione. A quel punto alcuni deputati leghisti hanno circondato Donno ed è scoppiata una rissa a colpi di cazzotti e pugni. Per Donno è stato necessario l'intervento dei medici ed è stato portato fuori dall'Aula su una sedia a rotelle.