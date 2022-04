Landini: «Sì a scostamento di bilancio e contributi da parte dei redditi più alti»

«Per noi c'è bisogno di fare un'altro scostamento che vada a sostenere i re dditi più bassi». Così Maurizio Landini, segretario della Cgil, all'assemblea Fiom a Roma. «Dovremmo vedere intanto il Def, per quello che ci riguarda c'è una questione di emergenza per una moratoria sui mutui, contro aumento affitto, benzina, pane e fare in modo che venga dato più potere ai redditi bassi e mettere più soldi in busta paga. E' anche il momento di pensare a contributi di solidarietà da parte di chi ha patrimoni più alti. Bisogna anche fare una riforma fiscale e rilanciare gli investimenti sia pubblici che privati», ha aggiunto. (LaPresse)