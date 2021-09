Landini: «Risolvere tema del green pass nelle mense e ok su obbligo vaccinale»

(LaPresse) "Abbiamo ribadito la necessità che si ottengano sedi di confronto con il Governo e poi sul tema del green pass abbiamo esplicitato le nostre posizioni. Lo abbiamo scritto anche a Draghi e pensiamo che in questo momento una scelta di obbligo vaccinale sarebbe una scelta opportuna per tutto il paese e abbiamo ribadito che il modo con cui è stato gestito il green pass ad esempio nel caso delle mense non ci va bene. Abbiamo poi posto il tema che i tamponi devono essere gratuiti soprattutto se sono la condizione per poter lavorare. Su green pass servono normative che deve fare il governo". Così il segretario della Cgil Maurizio Landini dopo l'incontro con Confindustria nella sede di via dell'Astronomia sul tema del green pass.