Lampedusa, Meloni: Pressione migratoria che Italia sta subendo è insostenibile

«La pressione migratoria che l'Italia sta subendo dall'inizio di quest'anno è insostenibile è figlia di una congiuntura internazionale difficilissima che mette insieme problemi che avevano i Paesi africani a una situazione di instabilità crescente, particolarmente nella zona del Sahel. Un quadro difficilissimo tra colpi di stato, calamità naturali, guerra del grano e jihadismo che potrebbe portare diverse decine di milioni di persone a voler lasciare la propria nazione per cercare un futuro migliore in Europa. È evidente però che l'Italia e l'Europa non possono accogliere questa massa enorme di persone», le parole di Giorgia Meloni in un video postato sui social. / Immagini Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

