«In questa fase la politica sta delineando un percorso di ripartenza dopo un periodo difficile, e non possiamo non tenere conto delle sfide globali. Dobbiamo richiamare l'attenzione su effetti collaterali del clima come le migrazioni ambientali», così la ministra dell'Interno Lamorgese nel corso di un evento della Coldiretti. / Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it