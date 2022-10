«Sono stato un uomo sempre di partito e di parte, ma in questo ruolo non lo sarò. Ed è una lezione che ho appreso in tanti anni'», le parole di Ignazio La Russa al Senato. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

La Russa: ringrazio chi mi ha votato anche fuori dal centrodestra