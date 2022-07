La Russa legge La Gazzetta dello Sport mentre presiede la seduta al Senato

Ignazio La Russa, esponente di spicco di Fratelli di Italia e fervente tifoso interista è stato immortalato con la Gazzetta dello Sport mentre presiede la seduta al Senato. Il video, ripreso da Senato Tv è diventato subito virale sul web. Insomma, in giorni in cui tutti i tifosi sono sulle spine per vedere gli acquisti della propria squadra, la "febbre del calcio mercato" contagia anche le istituzioni : il parlamentare non resiste a sfogliare il quotidiano "rosa" anche mentre in aula vengono date istruzioni sulla seduta di dibattito.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev