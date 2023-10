La Russa dopo speaker russa al P20: «Inaccettabile fingere che Ucraina non sia stata aggredita»

"Avevo previsto un breve intervento sui temi specifici di questo G20. L'intervento, però, della speaker russa mi impone immediatamente per la mia coscienza e per la posizione italiana, di sottolineare come sia inaccettabile fare finta che non sia avvenuta un'aggressione a danno dell'Ucraina che ha sconvolto l'indipendenza, la libertà e la vita di quel Paese", l'intervento del Presidente del Senato La Russa al G20 dei Parlamenti in India . / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev