La Federazione Nazionale della Stampa diserta la conferenza di Meloni: «Situazione allarmate»»

“Per la prima volta la Federazione Nazionale della Stampa ha inteso disertare per protesta questa conferenza stampa. Ci allarma l’approvazione di un emendamento che rischia di far calare il sipario sull’informazione in materia giudiziaria”, ha spiegato il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Bartoli in apertura della conferenza stampa della premier Meloni. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev