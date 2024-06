L'arrivo di Bergoglio al G7 in Puglia, è la prima volta per un papa

Papa Francesco atterra in elicottero al vertice del G7 in Puglia e viene accolto dalla premier Giorgia Meloni. È la prima volta che un pontefice prende parte all'incontro del Gruppo dei 7.

"Come sta?", ha chiesto il Papa a Meloni. "Siamo ancora vivi", ha replicato la presidente del Consiglio. "É un grande regalo", ha proseguito Meloni stringendogli la mano. Poi ironica ha aggiunto: "Sarà una lunga giornata". "É quello che si dice", ha risposto il Papa, che aiutandosi con il bastone è salito non senza qualche difficoltà su una golf car con Meloni per dirigersi a Borgo Egnazia. "Ecco, tutto a posto", ha detto Bergoglio. Meloni ride. "Una bella risata", ha detto il Papa. E la premier: "Ma io e lei sempre".