Juventus, La Russa: «È un campanello d'allarme per tutto il calcio italiano»

(Adnkronos) - «Può darsi che questo sia il momento peggiore per la Juventus ma anche per il calcio italiano. Credo che nel calcio il problema generalizzato e’ quello della crescita esponenziale dei costi delle società, dei costi di gestione, di quanto si pagano i calciatori e quindi delle necessità che hanno le società di ‘rincorrere’, mi auguro in maniera sempre corretta, ma pare in questo caso che l’ipotesi accusatoria dica che non fosse così corretta". Lo afferma a Catania, durante la tre giorni di Festa del Tricolore di Fratelli d’Italia, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, rispondendo ad una domanda dell’AdnKronos. "In tal senso - aggiunge infine La Russa- dico che bisogna non buttare la croce addosso solo alla Juventus. E’ un campanello d’allarme per tutto il calcio italiano di non correre verso il baratro».

