Biden all'Onu: «Opporsi alla Russia per scoraggiare gli aggressori di domani»

(Agenzia Vista) New York, 19 settembre 2023 "Per il secondo anno consecutivo, questo incontro dedicato alla risoluzione pacifica dei conflitti è oscurato dall’ombra della guerra, una guerra di conquista illegale portata senza provocazione dalla Russia contro il suo vicino, l’Ucraina. Come ogni nazione al mondo, gli Stati Uniti vogliono che questa guerra finisca. Nessuna nazione vuole che questa guerra finisca più dell’Ucraina. E sosteniamo fermamente l’Ucraina nei suoi sforzi volti a raggiungere una soluzione diplomatica che garantisca una pace giusta e duratura. Solo la Russia, solo la Russia è responsabile di questa guerra. Solo la Russia ha il potere di porre fine immediatamente a questa guerra. Ed è solo la Russia che ostacola la pace a causa del prezzo che la Russia pagherà per la pace. Ma vi chiedo questo: se abbandoniamo i principi fondamentali degli Stati Uniti per placare un aggressore, uno Stato membro di questo organismo può sentirsi sicuro di essere protetto? Se permettiamo che l’Ucraina venga spartita, l’indipendenza di qualche nazione sarà garantita? Suggerirei rispettosamente che la risposta è no. Dobbiamo opporci a questa palese aggressione oggi e scoraggiare altri potenziali aggressori domani. Ecco perché gli Stati Uniti, insieme ai nostri alleati e partner in tutto il mondo, continueranno a stare al fianco delle persone coraggiose che piangono mentre difendono la loro sovranità, integrità territoriale e libertà", le parole di Biden all'Assemblea Generale dell'Onu. / Immagini Youtube Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it