Israele, Tajani: «Preoccupati per civili, reazione sia proporzionata»

"L’Italia lavora per la pace. Sono reduce da una missione in Egitto e in Israele. Fermo restando il diritto di Israele siamo molto preoccupati per la popolazione civile israeliana e palestinese. Stiamo lavorando per trovare una soluzione per gli ostaggi” così il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Villaggio Coldiretti di Roma. “La soluzione migliore sarebbe un corridoio umanitario che però incontra la resistenza di Hamas. Noi abbiamo detto a Israele di avere una reazione proporzionata rispetto al vergognoso attacco subito. Ieri ho incontrato le famiglie degli ostaggi italiani e ho cercato di rassicurarli garantendo l’impegno dell’Italia per cercare di liberarli” ha aggiunto il capo della Farnesina. (LaPresse)