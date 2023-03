Israele, La Russa incontra il suo omologo Amir Ohana

Il presidente del Senato Ignazio La Russa si trova in Israele e ha incontrato nella sede del Parlamento israeliano, a Gerusalemme, il suo omologo della Knesset, Amir Ohana in quello che è il primo appuntamento in programma della sua visita nel Paese. Subito dopo, La Russa sarà a Yad Vashem, il Memoriale della Shoah a Gerusalemme, dove visiterà il Museo. Nel primo pomeriggio, il presidente del Senato si recherà nella Sinagoga italiana di Rehov Hillel, sempre a Gerusalemme, per incontrare la Comunità ebraica di origine italiana. Quindi, visita alla Città Vecchia con tappa al Muro del Pianto. La Russa è stato già in Israele come ministro della difesa nel novembre del 2009. (LaPresse)