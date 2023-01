Zaia: «Ci sono quattro mie intercettazioni su Crisanti, ma io parlo in veneto»

«Ho scoperto che ci sono 4 mie telefonate, ma io non ero intercettato. Mi hanno detto che non potevano essere pubblicate perché vietate per legge. Sono responsabile di quello che dico, le confermo. Io parlo in veneto, ma sono tutte in italiano. Al mio dirigente dico che non è vero che abbiamo denunciato Crisanti». Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel corso di un evento a Cortina d’Ampezzo / Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it