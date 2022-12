Intercettazioni, Nordio: «Usate per delegittimare, interverremo»

«In Italia il numero di intercettazioni è di gran lunga superiore alla media europea. Il loro costo è elevatissimo, gran parte si fanno sulla base di semplici sospetti e non concludono nulla. Sono diventate uno strumento di prova, ma è assai fragile e si dissolve dinanzi al contraddittorio dibattimentale. Sono un pericolo per la riservatezza e onore delle persone coinvolte, spesso neanche indagate, e la loro diffusione a volte anche pilotata rappresentano una delegittimazione personale e a volte politica. Noi ne proporremo una profonda revisione e vigileremo in maniera rigorosa sulle diffusioni arbitrarie e improprie». Lo ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso delle comunicazioni al Senato sulle linee programmatiche del suo Dicastero / Senato Tv. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

