Incontro governo-sindacati, Landini: «Basta soldi a pioggia alle imprese»

«Abbiamo chiesto che si smetta di dare soldi a pioggia alle imprese. Ne sono stati dati tanti in questi anni. Bisogna andare verso una strada più selettiva e cioè che i soldi vanno dati alle imprese che non solo mantengono la propria produzione nel nostra Paese ma che creano occupazione stabile». Così il segretario generale Cgil Maurizio Landini a margine del tavolo sulle politiche industriali nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma. (LaPresse)